Какие общественные организации могли функционировать в тоталитарным обществе?

История
Какие общественные организации могли функционировать в тоталитарным обществе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Термин «тоталитаризм» появился в 20-х гг. XX столетия в Италии, в политическом словаре социалистов. Его широко использовал  Бенито Муссолини(1883—1945) - глава итальянской фашистской партии и итальянского фашистского правительства в 1922-1943 гг., который придавал ему поло­жительный смысл в своей теории «органистского государства» ( stato totalitario), олицетворявшего мощь официальной власти и призван­ного обеспечить высокую степень сплочения государства и общества.  Муссолини говорил: «Мы первыми заявили, что чем сложнее становится цивилизация, тем более ограничивается свобода личности...»
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