Помогите пожалуйста с географией. Блок Б, В и Г
География
Помогите пожалуйста с географией. Блок Б, В и Г
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Г. 38%@@@@@@@@@@@@@####@+-
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