Пожалуста помогите очень нужно! 19номер

Геометрия
Пожалуста помогите очень нужно! 19номер
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 70 и 110 б)36 и 144 в)68 и 112 г)30 и 150
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