Почему баллада о вещем Олеге стала гимном русского воинства

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Баллада А. С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» В старых русских летописях упоминается, что в Киеве правил Олег. Он совершил удачные походы на Царь- град, в сторону Каспийского моря, освободив земли от набегов хазар, а для русских купцов заключил с Византией выгодный торговый договор. О князе Олеге было сложено много песен, легенд и преданий. Народ воспевал его мудрость, умение предсказывать будущее, его талант великолепного военачальника, умного, бесстрашного и находчивого. Например, когда греки перекрыли цепями Босфорский пролив, Олег поставил ладьи на колеса и привел йойско к Царь- граду. Великий поэт Александр Сергеевич Пушкин воспел подвиги князя Олега в «Песне о вещем Олеге» . А. С. Пушкин рассказывает о нем как о былинном богатыре. Олег много совершал походов, много сражался, но судьба берегла его. Пушкин любил и знал русскую историю, «предания веков» . В легенде о князе Олеге и его коне поэта заинтересовала тема рока, неизбежности предначертанной судьбы. Но стихотворение не только об этом. В нем звучит гордая уверенность в праве поэта на свободное следование своей мысли, и созвучная древнему представлению вера в то, что поэты — провозвестники высшей воли. Волхвы не боятся могучих владык, И княжеский дар им не нужен; Правдив и свободен их вещий язык И с волей небесною дружен. Правду нельзя ни купить, ни обойти. Олег избавляется, как ему кажется, от угрозы смерти, отсылает коня, который должен, по предсказанию кудесника, сыграть роковую роль. Но через много лет, когда он думает, что опасность миновала — конь мертв, — судьба настигает князя. Он трогает череп коня: Из мертвой главы гробовая змея, Шипя, между тем выползала. Рассказанная А. С. Пушкиным легенда о славном князе Олеге наводит на мысли о том, что у каждого своя судьба, ее не обманешь, и друзей своих нужно любить, беречь и не расставаться с ними при жизни.