Реши задачи. вычисли ответы используя записи столбиком. запиши ответ каждой задачи. на каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры. каждая квартира в доме трехкомнатная. сколько комнат во всём доме?
Математика
Реши задачи. вычисли ответы используя записи столбиком. запиши ответ каждой задачи. на каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры. каждая квартира в доме трехкомнатная. сколько комнат во всём доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)11•3=33 всего квартир в доме 2)33•3=99 всего комнат в доме
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