Реши задачи. вычисли ответы используя записи столбиком. запиши ответ каждой задачи. на каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры. каждая квартира в доме трехкомнатная. сколько комнат во всём доме?

Математика

Реши задачи. вычисли ответы используя записи столбиком. запиши ответ каждой задачи. на каждом этаже одиннадцатиэтажного дома по 3 квартиры. каждая квартира в доме трехкомнатная. сколько комнат во всём доме?

Автор: Гость