2 резистора, сопротивление которых 20 и 30 Ом, включены в электрическую цепь напряже??ием 24 В. Какова сила тока в этой цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов?

Физика
2 резистора, сопротивление которых 20 и 30 Ом, включены в электрическую цепь напряже??ием 24 В. Какова сила тока в этой цепи при последовательном и параллельном соединении резисторов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
I=U/Rпоследовательное соединение I=24/(20+30)=0.48Апараллельное соединение I=24/12=2Асопротивление во втором случае равно 1/R=1/20+1/30=1/12 отсюда R=12Ом ---------------------------------------------------------------------------------------------- Если вам помогло моё решение, отметьте его как лучший ответ.Спасибо!

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