2.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через слитно: а)(микро)район,(семи)классник,(пяти)этажка б)(полу)оборот,(био)сфера,(пол)окна в)(диван)кровать,(зоо)парк,(вело)гонки
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2.Укажите ряд,в котором все слова пишутся через слитно: а)(микро)район,(семи)классник,(пяти)этажка б)(полу)оборот,(био)сфера,(пол)окна в)(диван)кровать,(зоо)парк,(вело)гонки
Ответ(ы) на вопрос:
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Ответ: ряд под буквой а
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