Решите Уравнения: x^2+ 4x^2/(x+2)^2=5
Математика
Решите Уравнения: x^2+ 4x^2/(x+2)^2=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^2+4x^2/(x+2)^2=5 x1=2 x2=-5/2-корень 15/2 x3=-1 x4=-5/2+корень 15/2 x1=-1 x2=2 x3=-2.5 x4=-2.5
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