Не пришлось ли вам изменять другие слов, менять их порядок или добавлять какие-то ??овые слова? Запишите высказывания, которые получились после этой замены
Русский язык
Не пришлось ли вам изменять другие слов, менять их порядок или добавлять какие-то ??овые слова? Запишите высказывания, которые получились после этой замены
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
дела, лицо, зима, коза, роса, дворы, грибы, цвета, враги, столы
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