Не пришлось ли вам изменять другие слов, менять их порядок или добавлять какие-то ??овые слова? Запишите высказывания, которые получились после этой замены

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Не пришлось ли вам изменять другие слов, менять их порядок или добавлять какие-то ??овые слова? Запишите высказывания, которые получились после этой замены

Автор: Гость