Реши уравнение 53,76 :(4,248- 1,56x) + 3,8=55
Математика
Реши уравнение 53,76 :(4,248- 1,56x) + 3,8=55
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,248-1,56х=53,76:(55-3,8) 4,248-1,56х=53,76:51,2 4,248-1,56х=1,05 1,56х=4,248-1,05 1,56х=3,198 х=3,198:1,56 х=2,05 проверка 53,76:(4,248-1,56*2,05)+3,8=55 53,76:(4,248-3,198)+3,8=55 53,76:1,05+3,8=55 55=55
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
А вот отчего,к примеру,журавля называют журавлем?-спрашивал круглолицый Колечка. -Ну,это просто,-пренебрежительно отозвался Анатолий Иванович.-Не...
Русский язык
В каком случае НЕ нарушен порядок слов в причастном обороте? 1) о расчищенных дорожках садовником 2)показавшееся солнце из-за туч 3) по расс...
История