А вот отчего,к примеру,журавля называют журавлем?-спрашивал круглолицый Колечка. -Ну,это просто,-пренебрежительно отозвался Анатолий Иванович.-Нешто ты колодезь-журавль не видел?Коромысло на длинной ноге,как будто птица журавл...

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А вот отчего,к примеру,журавля называют журавлем?-спрашивал круглолицый Колечка. -Ну,это просто,-пренебрежительно отозвался Анатолий Иванович.-Нешто ты колодезь-журавль не видел?Коромысло на длинной ноге,как будто птица журавль стоит. -А я так полагаю,что журавль прежде колодца был,-задумчиво ответил Петрак.-Птица раньше объявилась... -Факт,раньше!-воскликнул пораженный этой мыслью Колечка. -Конечно раньше,какой разговор!-сказал Анатолий Иванович строго.-Только была она без названия. -Неужто без названия-изумленно воскликнул Колечка и прокрутил круглой крепкой головой. 1. основная мысль? 2. заглавие?

Автор: Гость