Напиши правильные глаголы в Past Indefinite to visit,to dance, to like,to want и второе задание тоже реш??ть

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Напиши правильные глаголы в Past Indefinite to visit,to dance, to like,to want и второе задание тоже реш??ть
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1 visited 2 danced 3 jumped 4 liked 5 wanted 1did 2 went 3 had 4 was / were 5 read
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