Укажите для каждого примера информационный носитель и форум представления инфор??ации:газета,почтовя открытка,билет на поезд,табличка с номером дома,сборник мультфильмов
Информатика
Укажите для каждого примера информационный носитель и форум представления инфор??ации:газета,почтовя открытка,билет на поезд,табличка с номером дома,сборник мультфильмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Газета - ин( бумага), текст почтовая открытка- ин( бумага/картон), текст , .картинка билет ин(бумага)текст табл с ним дома ин(железная пластина) текст сфорн к мф ин(CDдиск) вилеозапись
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