Укажите для каждого примера информационный носитель и форум представления инфор??ации:газета,почтовя открытка,билет на поезд,табличка с номером дома,сборник мультфильмов

Информатика

Укажите для каждого примера информационный носитель и форум представления инфор??ации:газета,почтовя открытка,билет на поезд,табличка с номером дома,сборник мультфильмов

Автор: Гость