ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Выполните вычитание 1) 6/7 - 9/14 2) 9/20 - 5/12 3) 5/9 - 3/8 4) 7/18 - 1/45 ПОМОГИТЕ
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ! Выполните вычитание 1) 6/7 - 9/14 2) 9/20 - 5/12 3) 5/9 - 3/8 4) 7/18 - 1/45 ПОМОГИТЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 67 - 914 = 1214-914= 314 2) 920-512=3660-1560=2160 3) 59-38=4072-2772=1372 4) 718-145=3590-290=3390
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