Характеристика девушки из балады "тополя"
Українська література
Характеристика девушки из балады "тополя"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вона дуже красива. любила свою батьківщинк
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