2 выделенных слова помогите прочитать

Английский язык
2 выделенных слова помогите прочитать
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Автор: Гость
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Гость:
Читается вот так ЗЕ кейджес, уолк
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