2. Выполни задания. А) Дайте общее название перечисленных слов: Саксы, франки, гунны, вандалы, вестготы, остготы, бургунды, англы, лангобарды. Б) Найдите одно лишнее слово, которое имеет другой смысл В) Дайте обозначение ос...

История

2. Выполни задания. А) Дайте общее название перечисленных слов: Саксы, франки, гунны, вандалы, вестготы, остготы, бургунды, англы, лангобарды. Б) Найдите одно лишнее слово, которое имеет другой смысл В) Дайте обозначение оставшемуся перечню.

Автор: Гость