2^x-2=1 решить показательные уравнения
Алгебра
2^x-2=1 решить показательные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение на фотографии
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Бак имеет форму куба с ребром 2 дм. Найди вместимость этого бака в кубических дециметрах и вырази ее в литрах. Вычисли площадь боковых стенок этого...
Физика
Математика
Какой длины могут быть стороны прямоугольника площадь которого 100 квадратных мил??иметров начерти три таких прямоугольника Найди периметр каждого ...
Литература
Главная мысль сказки пушкина спящяя красавица , то что нам хочет донести до нас ав??ор нужно 1-3 предлошения