Напряжение в сети 220 в найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом.

Физика
Напряжение в сети 220 в найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома: J = U / R У нас: U = 220 В R = 44 Ом Тогда: J = U / R = 220 / 44 = 5 A Ответ: Сила тока 5 ампер
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