Напряжение в сети 220 в найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом.
Физика
Напряжение в сети 220 в найдите силу тока в спирали электроплитки, имеющей сопротивление 44 Ом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома: J = U / R У нас: U = 220 В R = 44 Ом Тогда: J = U / R = 220 / 44 = 5 A Ответ: Сила тока 5 ампер
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Какой длины могут быть стороны прямоугольника площадь которого 100 квадратных мил??иметров начерти три таких прямоугольника Найди периметр каждого ...
Литература
Главная мысль сказки пушкина спящяя красавица , то что нам хочет донести до нас ав??ор нужно 1-3 предлошения
Математика
Два самолета летели с одинаковой средней скоростью один самолёт был в воздухе 3 часа а другой 5:00 пролетел на 1600 километров больше чем 1 Поставь...
Математика
Русский язык