Главная мысль сказки пушкина спящяя красавица , то что нам хочет донести до нас ав??ор нужно 1-3 предлошения

Литература
Главная мысль сказки пушкина спящяя красавица , то что нам хочет донести до нас ав??ор нужно 1-3 предлошения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю что А.А Пушкин хотел сказать что любовь продлевает жизнь. Зло проигрывает а добро выигрывает!
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