Помогите пожалуйста с решением второй строчки под номером 5 таблица
Математика
Помогите пожалуйста с решением второй строчки под номером 5 таблица
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина xсм, то длина 2x см 2*(2x+x)=36 6x=36 x=36/6 x=6 6*2=12см Ответ: Длина 12 см, ширина 6 см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Математика
5 класс, действие с дробями, задачи (решение 6. Старший брат покрасил 7,10 забора, а м??адший - 1,4. Какая часть забора осталась непокрашенной? ...
Русский язык
Окружающий мир