Помогите пожалуйста с решением второй строчки под номером 5 таблица

Математика
Помогите пожалуйста с решением второй строчки под номером 5 таблица
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть ширина xсм, то длина 2x см 2*(2x+x)=36 6x=36 x=36/6 x=6 6*2=12см Ответ: Длина 12 см, ширина 6 см
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