Кто является основоположником космонавтики?Кто был главным конструктором ракет ?? Советском союзе ?
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Кто является основоположником космонавтики?Кто был главным конструктором ракет ?? Советском союзе ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основоположник космонавтики- Константин Эдуардович Циолковский Главный конструктор СССР- Сергей Павлович Королев О них очень много всего в интернете
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