Какой океан гавани с востока Азию

Окружающий мир
Какой океан гавани с востока Азию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Азия омывается Северным Ледовитым, Индийским и Тихим  океанами, а  также — на западе — внутриматериковыми ...  На территории  Азии представлены почти все типы климата — отМатериковая Азия располагается в основном в  восточном(исключением является  Чукотский полуостров) и  северномполушариях. С  Африкой Азия соединена  Суэцким перешейком, отСеверной Америки её отделяет узкий  Берингов пролив.  арктического на крайнем севере до экваториального на юго-востоке.
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