Какой океан гавани с востока Азию

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Азия омывается Северным Ледовитым, Индийским и Тихим океанами, а также — на западе — внутриматериковыми ... На территории Азии представлены почти все типы климата — отМатериковая Азия располагается в основном в восточном(исключением является Чукотский полуостров) и северномполушариях. С Африкой Азия соединена Суэцким перешейком, отСеверной Америки её отделяет узкий Берингов пролив. арктического на крайнем севере до экваториального на юго-востоке.