Чему равно давление спирта в бутылке на глубине 20 см? (Плотность спирта 800кг/м³)
Физика
Чему равно давление спирта в бутылке на глубине 20 см? (Плотность спирта 800кг/м³)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Попробовал... Короче так: Давление определяется по формуле: p = ρ*g*h ρ = 800 кг/м³ - плотность спирта g = 10 м/с² - ускорение свободного падениρя h = 0,20 м - глубина И тогда: p = 800*10*0,2 = 1600 Па (это без учета атмосферного давления!)
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