При подготовки к диктанту по английскому языку оля выучила четверть всех слов заданых учителем если бы она выучила еще 4 слова то была бы выучела треть всех слов сколько всего слов надо было выучить оле
Математика
При подготовки к диктанту по английскому языку оля выучила четверть всех слов заданых учителем если бы она выучила еще 4 слова то была бы выучела треть всех слов сколько всего слов надо было выучить оле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X слов всего 1/4x выучила 1/4x+4=1/3x 1/4x-1/3x=-4 -1/12x=-4 x=-4:(-1/12) x=48
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