При подготовки к диктанту по английскому языку оля выучила четверть всех слов заданых учителем если бы она выучила еще 4 слова то была бы выучела треть всех слов сколько всего слов надо было выучить оле

Математика

При подготовки к диктанту по английскому языку оля выучила четверть всех слов заданых учителем если бы она выучила еще 4 слова то была бы выучела треть всех слов сколько всего слов надо было выучить оле

Автор: Гость