5 класс, действие с дробями, задачи (решение 6. Старший брат покрасил 7,10 забора, а м??адший - 1,4. Какая часть забора осталась непокрашенной? 7. В одной коробке 7 целых 1,2 кг яблок, а в другой - в 3 раза меньше. Сколько ки...

Математика

5 класс, действие с дробями, задачи (решение 6. Старший брат покрасил 7,10 забора, а м??адший - 1,4. Какая часть забора осталась непокрашенной? 7. В одной коробке 7 целых 1,2 кг яблок, а в другой - в 3 раза меньше. Сколько килограммов яблок в двух коробках?

Автор: Гость