5 класс, действие с дробями, задачи (решение 6. Старший брат покрасил 7,10 забора, а м??адший - 1,4. Какая часть забора осталась непокрашенной? 7. В одной коробке 7 целых 1,2 кг яблок, а в другой - в 3 раза меньше. Сколько ки...
Математика
5 класс, действие с дробями, задачи (решение 6. Старший брат покрасил 7,10 забора, а м??адший - 1,4. Какая часть забора осталась непокрашенной? 7. В одной коробке 7 целых 1,2 кг яблок, а в другой - в 3 раза меньше. Сколько килограммов яблок в двух коробках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6.10/10 это весь забор 10/10-7/10=3/10 осталось после того как старший брат покрасил забор 3/10-1/4=12/40-10/40=2/40 можно сократить 1/20 Ответ: 1/20 им осталось покрасить 7.1) 7 1/2:3=15/2*1/3=5/2=2 1/2 кг - во второй 2) 7 1/2+2 1/2=10 кг - в двух коробках Ответ: 10 кг яблок в 2 коробках
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