Три электрона находятся во внешном электронном слое атома 1)углерода 2)мышьяка 3)алюминия 4)лития
Химия
Три электрона находятся во внешном электронном слое атома 1)углерода 2)мышьяка 3)алюминия 4)лития
Ответ(ы) на вопрос:
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Число электронов на внешнем слое равно электронной оболочки атома для химических элементов главных подгрупп равно номеру группы. Из этого ответ 1)углерод
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