Три электрона находятся во внешном электронном слое атома 1)углерода 2)мышьяка 3)алюминия 4)лития

Химия
Три электрона находятся во внешном электронном слое атома 1)углерода 2)мышьяка 3)алюминия 4)лития
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число электронов на внешнем слое равно электронной оболочки атома для химических элементов главных подгрупп равно номеру группы. Из этого ответ 1)углерод
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста с решением второй строчки под номером 5 таблица
Ответить
Другие предметы
Кто является основоположником космонавтики?Кто был главным конструктором ракет ?? Советском союзе ?
Ответить
Математика
5 класс, действие с дробями, задачи (решение 6. Старший брат покрасил 7,10 забора, а м??адший - 1,4. Какая часть забора осталась непокрашенной? ...
Ответить
Русский язык
Антоним к слову возносить до небес
Ответить
Математика
Найти значения производной функции f(x)=3x³+4x-1 в точке х=3
Ответить