2²x=2⁴√3 помогите решить
Алгебра
2²x=2⁴√3 помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два в квадрате умножить на икс равно два в четвёртой умножить на три соответственно делим все на 4 получаем икс равен 4корня из трёх x=4*sqrt3
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