Объясните на листочке решения № 8, 11, 12

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8) 4) x^2+6≤0не имеет решения, так как x^2≥0 i 6>0 тогда x^2+6>0!!! 11. S=(a+b)2) *h 180-135=45(градусов)-другой угол при той же боковой стороне Проведем высоту h из вершины уугла 135град. на основание! Получим прямоугольный тр-ник! с равными катетами и острыми углами по 45 градусов тогда h^2+h^2=(4√2)^2; 2h^2=32; h^2=16; h=4 S=(12+18)/2 *4=15*4=60 Ответ. 60 12. Меньший угол против катета=12. a^2+b^2=c^2 c=√(12^2+16^2)=√(144+256)=√400=20 sina=12/20=3/5=0,6 ответ.0,6