2 задание помогите сделать плииз
Математика
2 задание помогите сделать плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейка Даши больше линейки Саши на 10 см. Сумма двух линеет 90 см. Какая длина у линейки Даши? Решение: Пусть х будет длина линейки Саши, тогда длина линейки Даши будет х+10. х+х+10=90 2х=90- 10 2х=80 х=40 х+10=40+10=50 - длина линейки Даши Ответ:...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Литература
Английский язык
Если вы найдете правельный путь по лабиринту то вы узнаете форму прошедшего времени некоторых неправельных глаголов