2 задание помогите сделать плииз

Математика
2 задание помогите сделать плииз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линейка Даши больше линейки Саши на 10 см. Сумма двух линеет 90 см. Какая длина у линейки Даши? Решение: Пусть х будет длина линейки Саши, тогда длина линейки Даши будет х+10. х+х+10=90 2х=90- 10 2х=80 х=40 х+10=40+10=50 - длина линейки Даши Ответ:...
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