Запиши число 10 с помощью пяти шестерок
Математика
Запиши число 10 с помощью пяти шестерок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6-(6+6):6+6=10 Я думаю что так правильно если что извени)
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