Четырех угольник АВСК вписан в окружность. угол А равен 113 градусов. найдите угол С
Математика
Четырех угольник АВСК вписан в окружность. угол А равен 113 градусов. найдите угол С
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если сумма углов равна 180 градусов, можно вычесть 113 из 180 и получить 67 градусов.
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