Укажите название художественно-выразительного средства, использованного в следующих словосочетаниях: «быстрых разумом», «в счастливой жизни», «в несчастной случай»
Литература
Укажите название художественно-выразительного средства, использованного в следующих словосочетаниях: «быстрых разумом», «в счастливой жизни», «в несчастной случай»
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