Помогите. Хочу доказать подруге, что тоже могу смотреть проницательным взглядом. ??тветьте на вопрос и дайте пару уроков. Как не засмеяться или удержать свой смех, глядя подруге в глаза. У нее такой взгляд, что я не могу просто...
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Помогите. Хочу доказать подруге, что тоже могу смотреть проницательным взглядом. ??тветьте на вопрос и дайте пару уроков. Как не засмеяться или удержать свой смех, глядя подруге в глаза. У нее такой взгляд, что я не могу просто сдержать смех, да и тем более она может поднимать одну бровь(это еще смешнее выглядит) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засматрись на нейо и сматри долго
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Кошки почитались егептянами как священные животные если бы не они то всё бы погиб??о подумайте почему?