Вспомните как формирование рельефа зависит от тектонического строения

География
Вспомните как формирование рельефа зависит от тектонического строения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рельеф — совокупность неровностей земной поверхности. На формирование рельефа оказывают влияние внутренние и внешние силы. В первую очередь главные формы рельефа зависят от тектонического строения территории. На территории древних платформ могут встречаться все виды равнин: низменности, возвышенности и плоскогорья, а на территории молодых платформ преобладают низменности.
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