ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. В футбольном турнире 6 команд сыграли между собой 2 тура. Кажда?? команда сыграла с двумя разными командами. Обязательно ли найдутся три команды, не сыгравшие пока между собой?
Математика
ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. В футбольном турнире 6 команд сыграли между собой 2 тура. Кажда?? команда сыграла с двумя разными командами. Обязательно ли найдутся три команды, не сыгравшие пока между собой?
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Гость:
Мне кажется что ответ"да" там должно делится
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