ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. В футбольном турнире 6 команд сыграли между собой 2 тура. Кажда?? команда сыграла с двумя разными командами. Обязательно ли найдутся три команды, не сыгравшие пока между собой?

Математика

ПОМОГИТЕ. СРОЧНО. В футбольном турнире 6 команд сыграли между собой 2 тура. Кажда?? команда сыграла с двумя разными командами. Обязательно ли найдутся три команды, не сыгравшие пока между собой?

Автор: Гость