Приставка к словам отцовски оттепель отыскать оторвать отварить отварить ошибка отрывать отработать отделать основат отселить отощать отобразить отодвинуть отопить скажите пожалуйста

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Приставка к словам отцовски оттепель отыскать оторвать отварить отварить ошибка отрывать отработать отделать основат отселить отощать отобразить отодвинуть отопить скажите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОТЦОВСКИ-ПРИСТАВКА ЗА ПОЛУЧИТСЯ ОТЦОЗАВСКИ,ОТОПЕЛЬ-ПРИСТАВКА ПО ПОЛУЧИТСЯ ОТОПОПЕЛЬ.А ДАЛЬШЕ НЕ ЗНАЮ
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