Осуществите превращения: Cl2→NaCl→HCl→Cl2→PCl5
Химия
Осуществите превращения: Cl2→NaCl→HCl→Cl2→PCl5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cl2 + 2Na = 2NaCl NaCl + H2SO4(k) = NaHSO4 + HCl 4HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2 + 2H2O 5Cl2 + 2P = 2PCl5
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