Цитату.Почему погиб Мцыри.
Литература
Цитату.Почему погиб Мцыри.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тоска по родине, он хотел найти свою родину, это единственное что он хотел увидеть, как я помню его тянуло на волю, он очень любил Кавказ, и его вроде застрелили на кавказе.
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