Селедка стоит 518 рублей а форель стоит 18 рублей сколько стоит все

Математика
Селедка стоит 518 рублей а форель стоит 18 рублей сколько стоит все
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Гость:
53съездить за рыбойй понятно удачно съездить
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