(6x^2-7X+4)-(4x^2-4X+18) (14ad^2-17ad+5a^2b)+(2oad-14a^2b) 14-(2+3x-x^2)=X^2+4x-9 помогите пожалуйста решить

Алгебра
(6x^2-7X+4)-(4x^2-4X+18) (14ad^2-17ad+5a^2b)+(2oad-14a^2b) 14-(2+3x-x^2)=X^2+4x-9 помогите пожалуйста решить
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Гость:
4x-5x=4x-9 -5x=-9 x=9\5 Проверь ещё
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