На пошив платья расходуют 5м.ткани,а сорочки-2м.Из 114М ткани сшили 18 платьев и сороч??и.Сколько сшили сорочек?
Математика
На пошив платья расходуют 5м.ткани,а сорочки-2м.Из 114М ткани сшили 18 платьев и сороч??и.Сколько сшили сорочек?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется, но я не уверена правельный ли это ответ..... 114-18=96 сорочки
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