Решите задачу с объяснением ответа Каждому выпускнику школы решили подарить по ??динаковому букету цветов. Для этого купили 114 гвоздик. Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков. Сколько вы...

Математика
Решите задачу с объяснением ответа Каждому выпускнику школы решили подарить по ??динаковому букету цветов. Для этого купили 114 гвоздик. Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков. Сколько выпускников было в школе?
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Гость:
114+5=119 Ответ 119 выпускников было в школе
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