Решите задачу с объяснением ответа Каждому выпускнику школы решили подарить по ??динаковому букету цветов. Для этого купили 114 гвоздик. Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков. Сколько вы...

Математика

Решите задачу с объяснением ответа Каждому выпускнику школы решили подарить по ??динаковому букету цветов. Для этого купили 114 гвоздик. Когда в каждый букет добавили еще по 2 гвоздики, то в нем оказалось 5 цветков. Сколько выпускников было в школе?

Автор: Гость