Чама хэм жыю санннары кергэн жомлэлэр (эдэби эсэрлэрдэн)

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Чама хэм жыю санннары кергэн жомлэлэр (эдэби эсэрлэрдэн)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А по русски можно? -.-
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