Чама хэм жыю санннары кергэн жомлэлэр (эдэби эсэрлэрдэн)
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Чама хэм жыю санннары кергэн жомлэлэр (эдэби эсэрлэрдэн)
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Гость:
А по русски можно? -.-
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