СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ. какие чудеса происходят в сказке? сколько раз и в кого превращался князь Гвидон? Найди в тексте эти эпизоды. ...

Литература
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ. какие чудеса происходят в сказке? сколько раз и в кого превращался князь Гвидон? Найди в тексте эти эпизоды. Какие волшебные дары получает Гвидон от царевны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке 4 чудеса 1 Корабельщики рассказывает царю Салтану чудный остров 2Затейница белка в хрустальном доме ,грызующая золотые орешки,вынымая из них изумруд. 3Тридцать три богатыря с дядкой Черномором выходящие из море и охраняющие стены града царя Гвидона 4Царевна лебядь опять превращается обратно
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