СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ. какие чудеса происходят в сказке? сколько раз и в кого превращался князь Гвидон? Найди в тексте эти эпизоды. ...

Литература

СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, О СЫНЕ ЕГО СЛАВНОМ И МОГУЧЕМ БОГАТЫРЕ КНЯЗЕ ГВИДОНЕ САЛТАНОВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ ЦАРЕВНЕ ЛЕБЕДИ. какие чудеса происходят в сказке? сколько раз и в кого превращался князь Гвидон? Найди в тексте эти эпизоды. Какие волшебные дары получает Гвидон от царевны?

Автор: Гость