Помогите придумать рассказ про фею.
Литература
Помогите придумать рассказ про фею.
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Сказка про фею — для девочек.В замечательном городке жила маленькая девочка Ярослава. Она очень любила рисовать, играть со своими куклами-принцессами и одеваться в розовые платья, которые подходили к ее нежным щечкам. А еще Ярослава очень любила смотреть мультики про разных фей, колдуний и принцесс. Однажды она подошла к своему папе Игорю, который именно в это время был занят работой, и спросила: — Папа, а ты видел живых фей? — Видел-видел, — не отрываясь от работы, ответил папа Игорь. Сказка про фею — для девочек — А какие они? Где они живут? — продолжала расспрашивать Ярослава. — Вон, посмотри, наша мама — настоящая фея. Разве нет? — улыбнулся папа Игорь. — Э, нет, она не фея, — расстроилась Ярослава, подумав, что отец с ней шутит. Расстроившись, девочка продолжила смотреть любимый мультик. «Придумает же такое – разве мама похожа на фею! Вон как они умеют летать и делать разные чудеса», — подумала про себя Ярослава, любуясь любимыми героинями из мультика. Наступил вечер, и девочка уютно устроилась в любимую кроватку. Папа Игорь и мама Ира нежно поцеловали свою любимую принцессу и пожелали ей хороших снов. Ярослава уже почти погрузилась в сон, как вдруг услышала нежный звон, который доносился откуда-то издалека. Сказка про фею — для девочек. Девочка прислушалась – звон становился все громче и громче, словно миллиарды крошечных драгоценных камешков сталкивались между собой в воздухе. Только когда Ярослава увидела очаровательных фей, она поняла, что этот удивительный звон создавали их легкие, почти невесомые крылышки, вышитые из чистого серебра и капелек утренней росы. Феи без боязни подлетели к кровати Ярославы и сели рядом с девочкой, которая удивленно смотрела на своих ночных гостей. — Привет, Ярослава, — весело поздоровалась фея в голубом платье с маленькой сумочкой, сотканной из беленьких ниточек-тучек. — Мы пролетали мимо твоего окна и решили немножко отдохнуть, ведь сегодня у нас был такой тяжелый день. — Утром мы разбудили всех птичек, покормили бездомных кошек и собак, а также угостили орешками наших любимых подруг белочек, которые живут в парке — прощебетала фея, одетая в роскошное желтое платье из перышек, подаренных подругами-синичками. — Целый день мы спорили с северным ветром, который вот-вот должен был принести в наш город снежное облако. Умоляли его подождать еще хотя бы два дня, чтобы мы успели подготовить все растенья к снежным заносам, — устало вздохнула фея, чья яркая одежда была сделан из листьев осеннего клена и ягодок калины. — Какие же вы красивые, — восхищенно воскликнула Ярослава. — Я так бы хотела быть похожей на вас и помогать во всех ваших делах. — Твоя мечта может легко осуществиться, — с радостью произнесла фея, с сумочкой, сотканной из беленьких ниточек-тучек. — На самом деле, у нас есть много помощниц среди людей, просто их не так легко увидеть. — Значит, я тоже могу стать вашей помощницей? — затаив дыхание, спросила Ярослава. — Конечно, сможешь. Но для этого тебе нужно еще многому научиться, — серьезно заявила фея, в платье из перышек. Сказка про фею — для девочек — А кто же меня научит? — забила тревогу Ярослава, которая надеялась, что сможет стать помощницей феи уже сегодня? — Будь внимательной, и вскоре ты увидишь одну из наших старших помощниц, которая и научит тебя всему необходимому. — Как же я ее увижу? — недоверчиво поинтересовалась Ярослава. — Не волнуйся, у тебя все получится, — пропели феи, одновременно коснувшись своими волшебными палочками Ярославиной головки, и исчезли в ночном звездном небе. Ярославе сразу стало грустно без фей. А что если она никогда не найдет старшую помощницу и не сможет, как и они, кружить над родным городом, творить разные чудеса и помогать всем, кто будет нуждаться в ее поддержке. Увидев на кухне свет, Ярослава решила выпить молока и расспросить маму, не знает ли она, как найти старшую помощницу феи. Тихонько подойдя к двери, Ярослава застыла, широко открыв глаза… За спиной у мамы Иры, которая домывала посуду после ужина, она увидела едва заметные серебристые крылышки, похожие на те, которые были у фей. И как раньше она их не замечала… Здесь Ярослава вспомнила, сколько работы удается ее маме переделать за один день: она готовит для нее с папой вкусный завтрак, обед и ужин, гладит и стирает их одежду, поддерживает чистоту в комнатах, делает отличные макеты, бумажные цветы и выливает разноцветные свечи. И при этом она успевает прекрасно выглядеть, весело играть с Ярославой и всегда находить нужное, ласковое слово. — Как же я раньше не догадалась, что моя мама — настоящая помощница феи. Ведь обычной маме все это было бы не под силу, — удивилась своему открытию Ярослава. — Теперь я знаю, что нужно делать, чтобы стать настоящей помощницей феи… Ярослава тихонько зашла на кухню, взяла со стола грязную чашку и подала ее маме… В этот момент девочке показалось, что мама посмотрела на нее совсем не так, как раньше…. — Да, мама, я обо всем догадалась, — мысленно произнесла Ярослава, а
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