Если вы найдете правельный путь по лабиринту то вы узнаете форму прошедшего времени некоторых неправельных глаголов

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А фотка? Ну я тебе и так могу сказать как образуется простая прошедшая форма- Past Simple. она образуется с помощью вспомогательных глаголов do/did и к правильным глаголам присоединияется окончание ed, а если глагол неправильный, то 2 форма глагола