Если вы найдете правельный путь по лабиринту то вы узнаете форму прошедшего времени некоторых неправельных глаголов

Английский язык
Если вы найдете правельный путь по лабиринту то вы узнаете форму прошедшего времени некоторых неправельных глаголов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А фотка? Ну я тебе и так могу сказать как образуется простая прошедшая форма- Past Simple. она образуется с помощью вспомогательных глаголов do/did и к правильным глаголам присоединияется окончание ed, а если глагол неправильный, то 2 форма глагола
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