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20-(17-10)=? 35-(14+6)=?
Математика
20-(17-10)=? 35-(14+6)=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-(7)=13 35-(20)=15
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