20 глаголов разобрать по составу

Русский язык
20 глаголов разобрать по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за приставка жечь корень нулевое окончание зажечь основа   на приставка греть корень нулевое окончение нагреть основа   узна-корень ешь-суффикс стан-корень ешь-суффикс вы-приставка руч-корень ит-окончание
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