20 наречий с мягким знаком на конце, помагите пойжалуйста:-)

Русский язык
20 наречий с мягким знаком на конце, помагите пойжалуйста:-)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сплошь вскачь настежь точь- в- точь невмочь навзничь напрочь наотмашь вскачь лишь прочь
Гость:
врозь вдоль  вглубь вдоволь вкось вплавь впрямь вскачь вскользь вровень врозь всласть встарь въявь настежь навзничь набекрень наизусть наотмашь наземь невмочь насмерть насквозь поодаль на авось 
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